Ultimo atto biancorosso Venduti mobili e palloni per 15.000 euro Salvi trofei e marchio

Il Rimini Football Club ha concluso la sua attività vendendo mobili e palloni per un totale di 15.000 euro. Con questa operazione si sono salvati i trofei e il marchio del club. L’ultimo atto della società si è manifestato con una vendita che sembra aver segnato la fine di un’epoca per il club biancorosso. La procedura si è conclusa con la cessione di alcuni beni e senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Ultimo atto della parabola del Rimini Football Club, un epilogo che sa di svendita e di polvere tra gli scaffali. Con la chiusura dell’asta dei beni mobili, il patrimonio della società fallita il 23 dicembre scorso è stato ufficialmente disperso. Tutto ciò che un tempo era vita quotidiana in Piazzale del Popolo, dai palloni alle lavatrici, fino ai pulmini e ai mobili della sede, è passato sotto il martelletto del curatore fallimentare Fabio Fraternali. Il ricavato complessivo si aggira intorno ai 15.000 euro, una cifra quasi simbolica se paragonata al baratro di oltre 4,4 milioni di euro di debiti che ha travolto il club. Mentre gli arredi...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultimo atto biancorosso. Venduti mobili e palloni per 15.000 euro. Salvi trofei e marchio Notizie correlate 15.000 pensionati: l’Inps recupera 1.000 euro con l’erroreQuindici mila pensionati si trovano nel mirino dell’Inps per un errore di calcolo fiscale commesso a marzo. I beni della Rimini Calcio all'asta: dai mobili della sala stampa ai palloni, addio a un pezzo di storiaL’asta dei beni collegati alla società si aprirà il 16 marzo: ci sono anche palloni, pettorine e altro materiale da allenamento.