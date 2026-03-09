I beni della Rimini Calcio all' asta | dai mobili della sala stampa ai palloni addio a un pezzo di storia

I beni della Rimini Calcio sono stati messi all’asta, tra cui mobili della sala stampa e palloni. I trofei sono stati invece messi in custodia dall’amministrazione comunale. La procedura di vendita riguarda oggetti appartenenti alla società calcistica, che ha recentemente attraversato una fase di crisi finanziaria. L’asta coinvolge vari elementi legati alla storia del club, ora destinati a essere venduti.

L’asta dei beni collegati alla società si aprirà il 16 marzo: ci sono anche palloni, pettorine e altro materiale da allenamento. Salvi i trofei presi in custodia dal Comune Messi in salvo i trofei, presi in custodia dall’amministrazione comunale, ciò che era della Rimini calcio ora finirà all’asta. Dopo il fallimento, viene formalmente avviata la fase di liquidazione dei beni appartenuti alla società. Arredi, attrezzature sportive e materiali utilizzati nella gestione quotidiana del club saranno messi all’asta nell’ambito delle procedure avviate per la vendita di quanto rimasto dopo la chiusura della società. L’asta dei beni collegati alla società riconducibile alla Building Company si aprirà il 16 marzo e resterà attiva fino al 24 marzo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Università, addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia

Leggi anche: Lutto nel mondo accademico: addio a un pezzo di storia della comunicazione in Italia

Approfondimenti e contenuti su Rimini Calcio

Temi più discussi: Presentata a Rimini la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Rimini, 45 barche su un campo agricolo: sigilli della Finanza al rimessaggio abusivo; Cantanti e musicisti in campo per dire no alla violenza sulle donne, allo stadio Mazzola la partita solidale; Beni confiscati alle mafie, 30 anni della legge 109: in Italia e in Emilia-Romagna torna la mobilitazione.

Rimini Calcio, a che punto siamo? E i fratelli Carnevali sono interessati?Per conoscere qualcosa sulla rinascita della Rimini Calcio occorrerà ancora aspettare. L’amministrazione comunale ha iniziato però da tempo la fase degli incontri con chi sta mostrando interesse per a ... newsrimini.it

Calcio, Dellavista: Per tornare in C occorrono 5 anni e 5 milioni di euroCorrado Dellavista, 50 anni, attivo nel settore alberghiero - è a capo di Devira Group - ha le idee chiare. Riprendersi il blasone calcistico richiede ... chiamamicitta.it

RIMINI CALCIO L'Assessore allo Sport di Rimini Michele Lari non si sbottona ma parla di colloqui in corsa tra comune e imprenditori interessati al Rimini Calcio. - facebook.com facebook