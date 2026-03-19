Ultimissime Juve LIVE | designato l’arbitro di Juve Sassuolo Le condizioni di Thuram Milik e Vlahovic

Nelle ultime ore, la Juventus ha annunciato l’arbitro scelto per la partita contro il Sassuolo. Sono state aggiornate anche le condizioni di Thuram, Milik e Vlahovic, i giocatori coinvolti negli ultimi allenamenti. La squadra si prepara alla sfida, mentre il club monitora attentamente lo stato di salute dei giocatori in vista della partita.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 marzo 2026. Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Cos’è successo oggi alla Continassa. Ore 14.13 – Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Cos’è successo oggi alla Continassa Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: designato l’arbitro di Juve Sassuolo. Le condizioni di Thuram, Milik e Vlahovic Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: le ultime sul rinnovo di Vlahovic e le condizioni di Thuramdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. TS – Novità Thuram e le condizioni di Vlahovic: cosa filtra verso Juve-Sassuolo2026-03-17 16:00:00 Arrivano conferme da Tuttosport: La partita di Khephren Thuram contro l’Udinese è durata soltanto 49 minuti, sostituito poi da... Una selezione di notizie su Ultimissime Juve Argomenti discussi: LIVE Alle 20.45 Udinese-Juve | Spalletti con Yildiz falso nove Runjaic punta su Zaniolo. Arbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco chi dirigerà la garaArbitro Juve Sassuolo, designato il fischietto della sfida dell’Allianz Stadium in programma sabato sera. Ecco chi dirigerà la gara La Juve si prepara a scendere in campo per il trentesimo turno di ca ... juventusnews24.com Arbitro Udinese Juve, designato il fischietto del match: la decisione di Rocchi per il match in programma al Bluenergy StadiumArbitro Udinese Juve, designato il fischietto del match: la decisione di Rocchi per il match in programma al Bluenergy Stadium L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso note le direzioni arbitrali ... juventusnews24.com