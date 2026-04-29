Ultimissime Inter LIVE | il sogno estivo resta Nico Paz Scatta la clausola per il rinnovo di Dimarco

Nella giornata di oggi, le notizie più rilevanti per l'Inter riguardano il rinnovo di contratto di Dimarco, che ha attivato la clausola prevista, e l'interesse per Nico Paz, considerato un obiettivo estivo del club. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle vicende che coinvolgono la squadra, con focus sulle trattative e sulle prossime mosse sul mercato.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 29 APRILE. Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola: il piano dell’Inter per il futuro del miglior assistman della Serie A. Rinnovo Dimarco, ecco quando scatta la clausola unilaterale: ecco il piano dell’Inter per il futuro dell’esterno nerazzurro Mercato Inter, il sogno estivo ha un nome e un cognome: Nico Paz.🔗 Leggi su Internews24.com

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