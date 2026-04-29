Inter-Dimarco | scatta la clausola per il rinnovo al 2028

L’Inter ha deciso di attivare la clausola per il rinnovo automatico del contratto di Federico Dimarco, che lo manterrà in squadra fino al 2028. La società sta lavorando per rafforzare il legame con il giocatore e prevenire eventuali offerte da altri club. La mossa mira a consolidare la posizione del difensore nel progetto tecnico della squadra.

L’ Inter si prepara a blindare uno dei suoi pilastri più rappresentativi, Federico Dimarco, attivando una precisa strategia contrattuale per allontanare ogni possibile turbativa di mercato. Sebbene la scadenza attuale fissata al 2027 non rappresenti un’emergenza immediata, la dirigenza di viale della Liberazione ha deciso di muoversi d’anticipo per consolidare il legame con il laterale mancino. Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni sulla situazione contrattuale del giocatore, il club detiene una clausola unilaterale che permette di estendere il rapporto professionale per un’ulteriore stagione, portando così il termine dell’accordo al giugno 2028.🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter-Dimarco: scatta la clausola per il rinnovo al 2028 Notizie correlate Dimarco, rinnovo in vista: imprescindibile per l’Inter e al centro del progetto. Spunta una particolare clausoladi Redazione Inter News 24Dimarco viaggia verso il rinnovo con l’Inter: il club nerazzurro è pronto a blindare l’esterno nelle prossime settimane In... Calciomercato Inter LIVE: Stankovic verso il ritorno?, Dimarco vicino al rinnovodi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Dall'ortofrutta in Porta Romana a San Siro: tutto l'interismo di Dimarco; Dimarco vicino al rinnovo e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Coppa Italia: Inter in finale, Como piegato 3-2 in rimonta; Inter a vita, Federico Dimarco verso il rinnovo: i dettagli sul nuovo contratto. GdS - Dimarco- #Inter, scatterà la clausola. E per il rinnovo... x.com 50 reti di Thuram con l'Inter: indovinate l'assistman del primo e del 50° gol Il primo timbro del francese con la maglia nerazzurra è arrivato tre stagioni fa: Inter-Fiorentina a San Siro, cross di Dimarco e Marcus insacca. Ieri contro il Torino, 966 giorni do - facebook.com facebook