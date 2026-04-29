Ultima Generazione | assolti gli attivisti per il blocco del GRA del dicembre 2021

Il tribunale ha assolto gli attivisti accusati di aver bloccato il GRA nel dicembre 2021, segnando la fine di un procedimento giudiziario che li vedeva coinvolti. La decisione si basa sull’assenza di elementi che dimostrino il contrario rispetto alle accuse. La vicenda riguarda azioni di disobbedienza civile e nonviolenta che sono state contestate nel contesto di proteste ambientali. La sentenza è stata emessa il 29 aprile 2026 a Roma.

La 72° assoluzione dimostra la fondatezza delle nostre azioni di disobbedienza civile nonviolenta. 29 aprile 2026 – Roma. Ieri il Tribunale di Roma ha assolto sette attiviste e attivisti di Ultima Generazione accusati di violazione del Foglio di Via Obbligatorio per il blocco stradale avvenuto sul GRA il 16.12.21 via Salaria all’altezza di via Settebagni. Si è trattato in quel dicembre 2021 del settimo blocco stradale di grandi arterie di Roma messo in atto dalla campagna “ Ultima Generazione – Assemblee Cittadine ORA! “ Gli imputati, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. “I Fogli di Via emessi dalla questura erano troppo...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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