ULN Consalvo calcio Chionchio | Il nostro obiettivo minimo è il quinto posto

Roma – L’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo vuole correre in questa seconda parte di stagione. La squadra capitolina è ferma per la pausa del campionato e riprenderà il cammino il prossimo 15 marzo sul campo dell’Urbe: “Un avversario alla nostra portata – dice Ludovico Chionchio, portiere classe 2012 – All’andata vincemmo 2-1, ma si sa che le partite in trasferta sono sempre più insidiose e dovremo essere concentrati”. Nell’ultima gara giocata, dieci giorni fa, l’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo ha ottenuto un bel pareggio (1-1) contro il Cinecittà Bettini, quinta forza del girone: “Loro si sono dimostrati molto bravi nel reparto offensivo, ma noi abbiamo giocato una bella partita e potevamo anche vincere”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

