UIL Basilicata | nasce la Magna Carta per il lavoro del futuro

La UIL Basilicata ha presentato la Magna Carta 2030 durante il suo congresso regionale tenutosi a Rifreddo. Si tratta di un documento che definisce le linee guida per il lavoro del futuro. La presentazione è avvenuta nel corso dell'evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e delegati della regione. La Magna Carta si focalizza su obiettivi e priorità per il settore lavorativo nei prossimi anni.

? Cosa sapere UIL Basilicata presenta la Magna Carta 2030 durante il congresso regionale a Rifreddo.. Il documento prevede consultazioni tra sindacati, Anci e Upi per gestire le crisi industriali.. A Rifreddo, il segretario regionale Vincenzo Tortorelli ha tracciato la linea della UIL Basilicata durante il terzo congresso regionale, convocando un’unione sindacale che superi le divisioni per affrontare l’emergenza sociale e lavorativa del territorio. L’incontro, che ha la presenza del segretario nazionale Pierpaolo Bombardieri, si è concentrato sulla necessità di una coesione concreta tra le forze sociali, guardando con particolare attenzione ai piccoli centri e alle fragilità economiche della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UIL Basilicata: nasce la Magna Carta per il lavoro del futuro Notizie correlate Leggi anche: Uil Basilicata a Rifreddo: Bombardieri guida il nuovo futuro lucano Leggi anche: Benevento: nasce la UIL FP, unione storica per il lavoro Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: UIL Basilicata, Tortorelli: Siamo il vento che muove le persone, serve un sindacato di comunità; 3° congresso regionale Uil Basilicata a Rifreddo con il segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri: report, interventi Tortorelli e Bardi, foto. UIL Basilicata, Tortorelli: Siamo il vento che muove le persone, serve un sindacato di comunitàAl congresso regionale la proposta di un nuovo modello sindacale e un appello all’unità. Bardi: Fondamentale il dialogo sociale per affrontare le sfide della Basilicata ... trmtv.it Uil Basilicata, via al progetto 'On the way' in 131 ComuniLa Uil Basilicata incontra la gente lucana, attraverso un viaggio nei 131 Comuni della Basilicata, partendo da Brindisi di Montagna (Potenza), il cui primo cittadino, Gerardo Larocca, è presidente ... ansa.it Il #28aprile 1842 moriva #CharlesBell. La sua opera sull'anatomia del cervello era la "Magna Carta della neurologia". Distinse tra nervi sensoriali che danno impulsi al sistema nervoso centrale e nervi motori che li trasmettono dal cervello a un organo periferic x.com Questa mattina a Opi abbiamo avuto l’onore di ospitare l’incontro “Aree interne in cammino: quel mondo a parte che attrae”, nell’ambito del programma dell’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 organizzato dalla Fondazione Magna Carta. Un momento d - facebook.com facebook