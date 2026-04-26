Uil Basilicata a Rifreddo | Bombardieri guida il nuovo futuro lucano

La Uil Basilicata si riunisce a Rifreddo il 28 e 29 aprile 2026 per il congresso regionale. La manifestazione vede la partecipazione di rappresentanti e iscritti provenienti dalla regione. Durante l’evento, sono previsti interventi e discussioni sui temi di interesse del sindacato locale. La giornata sarà anche l’occasione per eleggere i nuovi vertici regionali e definire le future strategie associative.

?? Cosa sapere Uil Basilicata si riunisce a Rifreddo il 28 e 29 aprile 2026. Pierpaolo Bombardieri guida il congresso per eleggere i nuovi vertici regionali. Il Giubileo Hotel di Rifreddo ospiterà martedì 28 e mercoledì 29 aprile 2026 il terzo congresso regionale della Uil di Basilicata, un appuntamento che vedrà la partecipazione del segretario generale nazionale Pierpaolo Bombardieri. L'evento sindacale, che si svilupperà nell'arco di due giornate, pone al centro del dibattito l'idea di un movi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uil Basilicata a Rifreddo: Bombardieri guida il nuovo futuro lucano Notizie correlate Commercialisti: la Basilicata guida il futuro nel Consiglio nazionaleLa Basilicata rientra con decisione nel dibattito professionale di alto livello dopo l’elezione, avvenuta lo scorso 15 aprile, di Eustachio Quintano... Giovani Democratici: la Basilicata guida il futuro del movimentoLa rappresentanza politica giovanile nazionale vede oggi un nuovo protagonista proveniente dal cuore della Basilicata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Pignola la due giorni del congresso Uil Pensionati Basilicata; Uila-Uil: inaugurazione nuova sede a Potenza e quarto congresso regionale a Rifreddo; Mammucari (Uila-Uil), il made in Italy alimentare si rafforza con un ecosistema di tutela del lavoro; POLITICA - Cupparo al congresso regionale della Uila Uil. Uila Uil Basilicata, Nardiello: PNRR e forestazione, servono scelte concrete per i territoriAl quarto congresso Uila Uil Basilicata, il segretario Gerardo Nardiello ha messo sul tavolo due priorità: trasformare davvero le risorse del PNRR in risultati per i territori e rifondare il comparto ... trmtv.it A Pignola la due giorni del congresso Uil Pensionati BasilicataSi è chiuso a Pignola il secondo congresso della Uil Pensionati Basilicata. Due giorni di confronto su longevità, prevenzione e futuro del sistema pensionistico regionale ... trmtv.it SIAMO IL VENTO CHE MUOVE LE PERSONE Ci siamo. Non è solo un Congresso. È un punto di arrivo… e soprattutto un nuovo inizio. III Congresso Confederale Regionale UIL Basilicata è il momento in cui una comunità si ritrova, si guarda negli occhi e d - facebook.com facebook SANITÀ BASILICATA, UIL FPL INVIA ALLA REGIONE BASILICATA PROPOSTA DI LEGGE SU “WELFARE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE SANITARIO” x.com