Ugo martiradonna - mostra personale
Venerdì 8 maggio 2026 alle 19 si inaugura una mostra personale presso la galleria SPAZIO START, situata nel centro storico di Giovinazzo in via Cattedrale. L’esposizione presenta le opere di Ugo Martiradonna, artista noto per il suo stile distintivo. L’evento sarà accessibile al pubblico fino a data da definirsi, offrendo l’opportunità di ammirare i lavori in un contesto storico di particolare fascino.
Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 19, presso la suggestiva galleria SPAZIO START nel centro storico di Giovinazzo (via Cattedrale n.14), si inaugura la Mostra Personale dell’artista Ugo Martiradonna, a cura di Patrizia Dinoi. Presenterà la mostra Anna De Giosa.La mostra è visitabile fino al 24.🔗 Leggi su Baritoday.it
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