Al Base Temporary Space di via Palazzuolo la mostra dell' architetto radicale Ugo La Pietra

Da firenzetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Base Temporary Space di via Palazzuolo si terrà una mostra dedicata all'architetto radicale Ugo La Pietra. L'evento si svolgerà mercoledì 1 aprile 2026 a partire dalle 18:00 e includerà la proiezione del film “La riappropriazione della città”, realizzato nel 1977 e prodotto dall'Centre Georges Pompidou di Parigi. Il film ha una durata di 29 minuti e 41 secondi, è in bianco e nero e colore, con sonoro e formato 16 mm.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Mercoledì 1 Aprile 2026 dalle ore 18,00: La riappropriazione della città, 1977. Ed. Centre Georges Pompidou (Parigi), film 16 mm, bn e colore, sonoro, 29’41’’, 4:3.La riappropriazione della città, 1977Ed. Centre Georges Pompidou (Parigi), film 16 mm, bn e colore, sonoro, 29’41’’, 4:3, proprietà Ugo La Pietra e Archivio Fondazione Cineteca Italiana.“Con i soldi che vinsi al Festival di Nancy con il film La grande occasione – racconta lo stesso Ugo La Pietra - realizzai il più lungo film della serie che girai dal ‘72 fino al 1977. L’opera è complessa e cerca di dimostrare il modo di riappropriarsi della città non tanto con interventi fisici ma con operazioni comportamentali e mentali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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