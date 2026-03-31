Al Base Temporary Space di via Palazzuolo la mostra dell' architetto radicale Ugo La Pietra

Al Base Temporary Space di via Palazzuolo si terrà una mostra dedicata all'architetto radicale Ugo La Pietra. L'evento si svolgerà mercoledì 1 aprile 2026 a partire dalle 18:00 e includerà la proiezione del film “La riappropriazione della città”, realizzato nel 1977 e prodotto dall'Centre Georges Pompidou di Parigi. Il film ha una durata di 29 minuti e 41 secondi, è in bianco e nero e colore, con sonoro e formato 16 mm.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Mercoledì 1 Aprile 2026 dalle ore 18,00: La riappropriazione della città, 1977. Ed. Centre Georges Pompidou (Parigi), film 16 mm, bn e colore, sonoro, 29’41’’, 4:3.La riappropriazione della città, 1977Ed. Centre Georges Pompidou (Parigi), film 16 mm, bn e colore, sonoro, 29’41’’, 4:3, proprietà Ugo La Pietra e Archivio Fondazione Cineteca Italiana.“Con i soldi che vinsi al Festival di Nancy con il film La grande occasione – racconta lo stesso Ugo La Pietra - realizzai il più lungo film della serie che girai dal ‘72 fino al 1977. L’opera è complessa e cerca di dimostrare il modo di riappropriarsi della città non tanto con interventi fisici ma con operazioni comportamentali e mentali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Presidio a Camp Darby . La sinistra radicale: "Stop all’uso della base""La risoluzione approvata alla Camera parla di una messa a disposizione totale di tutte le basi americane sul nostro territorio. Si celebra la Madonna del Fuoco anche con una mostra dedicata a Ugo SavoranaIn occasione della tradizionale Festa della Madonna del Fuoco, Forlì rende omaggio all’arte e alla spiritualità con una mostra dedicata allo scultore...