Annunciato il giorno di pagamento delle pensioni di marzo

Poste Italiane ha annunciato che le pensioni di marzo saranno disponibili a partire da lunedì 2. La società ha comunicato le date di pagamento, specificando quando gli aventi diritto potranno ricevere le somme. La distribuzione avverrà su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario stabilito. La notifica riguarda tutti i pensionati che riceveranno gli importi nelle modalità abituali.

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in pagamento a partire da lunedì 2.È possibile ritirare la pensione negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat del territorio. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di marzo saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 69 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.