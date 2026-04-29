UFFICIALE – Fabbri sarà l’arbitro di Como-Napoli al VAR Doveri

L’arbitro designato per la partita tra Como e Napoli è stato comunicato ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri. La sfida si svolgerà al stadio di Como e sarà diretta dall’arbitro Fabbri, con il supporto al VAR di Doveri. Questa designazione riguarda la 35ª giornata del campionato di Serie A, secondo le liste ufficiali pubblicate dall’organizzazione.

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per la 35ª giornata di Serie A. Si tratta delle prime scelte del designatore ad interim Dino Tommasi, arrivate in un momento delicato per il mondo arbitrale dopo l’inchiesta che ha coinvolto anche l’ex responsabile Gianluca Rocchi. Per la sfida tra Como e Napoli, in programma sabato 2 maggio alle ore 18, è stato designato l’arbitro Fabbri. In sala VAR ci sarà Daniele Doveri, considerato tra i più affidabili del panorama nazionale, mentre il ruolo di AVAR è stato assegnato a Marco Di Bello. Il quarto ufficiale sarà infine Perri. La gara vedrà il Napoli guidato da Antonio Conte affrontare il Como allenato da Cesc Fàbregas.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - UFFICIALE – Fabbri sarà l’arbitro di Como-Napoli, al VAR Doveri Notizie correlate UFFICIALE – Napoli-Como sarà diretta da Manganiello, Gariglio al VarDomani sera il Napoli affronterà il Como di Cesc Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia. Leggi anche: Derby Milan-Inter, arbitro Doveri: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR Panoramica sull’argomento Si parla di: Fabbri ’smonta’ De Laurentiis: Lo sport non è solo show business. Como-Napoli, scelto l'arbitro: c'è Fabbri con Doveri al VarDesignazione arbitrale ufficiale per Como-Napoli, gara in programma sabato 2 maggio alle ore 18.00. Como-Napoli, arbitra Fabbri: al VAR c’è Doveri. Designazione arbitrale ufficiale per Como-Napoli, ga ... tuttonapoli.net Como-Napoli sarà diretta da Fabbri di Ravenna. Doveri al VarÈ stata resa nota la sestina arbitrale di Como-Napoli. Il direttore di gara sarà Fabbri di Ravenna. Al Var Doveri ... mondonapoli.it