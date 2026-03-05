Domenica 8 marzo, il derby tra Milan e Inter sarà diretto dall’arbitro Daniele Doveri, nato nel 1977 e appartenente alla Sezione A.I.A. di Roma 1. A coadiuvare il giudice di gara ci saranno gli assistenti e i membri del VAR, che avranno il compito di monitorare le azioni più delicate durante la partita. I precedenti di Doveri con le due squadre sono stati consultati in vista dell’evento.

Sarà Daniele Doveri, classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, a dirigere il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 8 marzo 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i nerazzurri di Cristian Chivu, invece, sarà Matteo Marchetti. Infine, al V.A.R., per il derby Milan-Inter, designato Rosario Abisso, che sarà assistito nel suo compito da Marco Di Bello. Finora Doveri ha incontrato il Milan per 34 volte nella sua carriera, con uno 'score' 19 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter, arbitro Doveri: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR

