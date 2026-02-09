UFFICIALE – Napoli-Como sarà diretta da Manganiello Gariglio al Var

Domani sera il Napoli ospita il Como di Cesc Fábregas nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita sarà arbitrata da Manganiello, con Gariglio al VAR. I tifosi sono già in fermento per questa sfida che può valere molto per entrambe le squadre.

Domani sera il Napoli affronterà il Como di Cesc Fabregas nei quarti di finale di Coppa Italia. La gara, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta e valida per il passaggio del turno in partita secca, si giocherà davanti a una cornice di pubblico che si annuncia particolarmente importante. Per la sfida tra Napoli e Como, in programma martedì 10 febbraio alle ore 21.00, l’arbitro sarà Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Rossi L. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato ad Ayroldi, mentre al VAR opererà Gariglio, con Fourneau in qualità di AVAR. ‘A jucatella – Lazio-Inter, match spettacolo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

