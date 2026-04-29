Nella registrazione di Uomini e Donne del 28 aprile, il Trono Over ha avuto un inizio movimentato. Marina ha fatto uno spettacolo, mentre sono arrivate nuove segnalazioni riguardo a Marco. Nel frattempo, Ciro non ha preso una decisione e non ha scelto nessuno dei suoi corteggiatori. La puntata si è svolta con diversi momenti di tensione e discussioni tra i protagonisti.

La registrazione del 28 aprile di Uomini e Donne è cominciata con un blocco piuttosto movimentato inerente il Trono Over. Al centro dell’attenzione ci è finita Marina Brachetta, e già questo la dice tutta sul caos che si è potuto generare. Su Marco sono arrivate nuove segnalazioni, mentre Ciro Solimeno non ha compiuto nessuna scelta. Anticipazioni Trono Over di Uomini e Donne: scenate, segnalazioni e chiusure. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione di ieri, secondo quanto riportato su Lollo Magazine, rivelano che Marina Brachetta ha deciso di interrompere la conoscenza con Giancarlo. Le cose, però, non si sono chiuse in maniera pacifica, sta di fatto che in studio è scoppiata una vera e propria bagarre, condita da numerosi e pungenti interventi da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - UeD anticipazioni: Marina fa uno show, nuove segnalazioni su Marco, Ciro non sceglie

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