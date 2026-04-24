Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, avvenuta il 22 aprile 2026, si è verificato un imprevisto nel percorso di Ciro Solimeno. Sono state segnalate informazioni inattese e spoiler riguardo alla donna preferita dal tronista, che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Questa puntata ha suscitato curiosità tra gli appassionati dello show, che hanno commentato sui social le novità emerse.

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di apprendere dalle anticipazioni, nel corso dell’ultima registrazione, avvenuta il 22 aprile 2026, c’è stato un colpo di scena al trono di Ciro Solimeno. Elisa Leonardi ha deciso di non presentarsi, mettendo il tronista in una posizione piuttosto scomoda. Se Ciro dovesse andare a riprenderla, infatti, potrebbe voler significare che sia lei la scelta, ma se non dovesse farlo, dovrà necessariamente scegliere Martina Calabrò, oppure rinunciare completamente alla scelta. In queste ore, però, sul web sono trapelate delle segnalazioni e delle anticipazioni in merito ad alcune cose accadute dopo la registrazione della puntata.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ciro Solimeno verso la scelta a UeD: segnalazioni inattese e spoiler sulla preferita

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