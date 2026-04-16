Durante la registrazione del 15 aprile 2026 di Uomini e Donne, sono avvenuti diversi scontri tra due donne, mentre una delle partecipanti ha deciso di dichiararsi. Inoltre, un altro protagonista ha annunciato qualcosa di importante, contribuendo a rendere la puntata particolarmente movimentata. La scena si è fatta intensa con confronti e rivelazioni che hanno coinvolto i presenti nello studio.

La registrazione del 15 aprile 2026 di Uomini e Donne è stata decisamente movimentata e ricca di colpi di scena. Al Trono Over ci sono state delle discussioni molto accese, delle prese di posizione, delle segnalazioni e non solo. Al Trono Classico, invece, Ciro Solimeno ha fatto un annuncio in merito alla scelta. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Cinzia si dichiara, nuova batosta per Gemma. Le anticipazioni di Uomini e Donne della registrazione del 15 aprile riportate su Lollo Magazine rivelano che Cinzia Paolini ha spiazzato tutti con una confessione. La donna ha ammesso di nutrire dei sentimenti per Marco, ragion per cui ha rivelato di essere disposta anche a trasferirsi a Milano per lui.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Anticipazioni UeD: due dame ai ferri corti, Cinzia si dichiara, Ciro fa un annuncio

Notizie correlate

Mario Lenti umiliato da due dame a UeD, Gemma distrutta, Ciro sospettosoNella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un lungo blocco inerente il Trono Over, dove sono stati coinvolti Mario Lenti, Gemma Galgani,...

Un Posto al Sole, anticipazioni 30 gennaio: Rosa e Damiano ai ferri corti, Alberto e Gianluca si riavvicinanoTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Uomini e Donne anticipazioni: una coppia del Trono Over esce dal programma; Uomini e Donne, anticipazioni puntate dal 13 al 17 aprile; Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno blocca le esterne e rinvia la scelta finale; Uomini e Donne: anticipazioni puntate dal 7 al 10 aprile 2026. Torna Cristina, lite tra Elisa e Ciro.

Anticipazioni Uomini e Donne del 15/04/26: una dama del Trono over prova “sentimenti importanti”, Ciro Solimeno svela quando sceglierà Ecco tutto quello che è successo nella registrazione di oggi - facebook.com facebook