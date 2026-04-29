La Commissione europea ha avviato un'indagine sui social di proprietà di Meta, concentrandosi sulla tutela degli utenti sotto i 13 anni. L'attenzione si concentra su Instagram e Facebook, mentre la società ha risposto dichiarando di non condividere le preoccupazioni sollevate. La questione riguarda principalmente le modalità di gestione dei dati e le misure adottate per proteggere i minori.

Roma, 29 aprile 2026 – I social del colosso americano Meta finiscono sotto la lente della Commissione europea. Instagram e Facebook, secondo quanto rilevato in via preliminare dalla Commissione, violano la legge sui servizi digitali (Digital Services Act) per non aver diligentemente identificato, valutato e mitigato i rischi di accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano l'età minima per accedere in sicurezza a Instagram e Facebook, le misure messe in atto dalla società per far rispettare queste restrizioni “non sembrano essere efficaci”. “Le misure – rileva la Commissione europea – non impediscono adeguatamente ai minori di 13 anni di accedere ai loro servizi né li identificano e li rimuovono tempestivamente, se hanno già ottenuto l'accesso”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ue contro Meta: “Instagram e Facebook non tutelano gli under 13”. La replica: “Non concordiamo”

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La Commissione Europea ha accusato Meta, la società che possiede i social network Instagram e Facebook, di non fare abbastanza per evitare che i minori di 13 anni usino i suoi social e per rimuovere i loro profili una volta individuati x.com