UE contro Fb e Instagram | sistemi di controllo età inefficaci

L’Unione Europea ha avviato un'inchiesta contro le piattaforme di social media per aver adottato sistemi di controllo dell’età che risultano inefficaci nel prevenire l’accesso ai minori di 13 anni. Le autorità europee hanno contestato alle aziende di non aver implementato misure adeguate per verificare l’età degli utenti più giovani, nonostante le normative vigenti. La questione riguarda specificamente le modalità di verifica e i rischi associati alla presenza dei minori sui social network.

L’Unione Europea si scaglia contro Instagram e Facebook per non aver vigilato sui rischi per l’accesso ai social media dei ragazzi con meno di 13 anni. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - UE contro Fb e Instagram: sistemi di controllo età inefficaci UE contro Fb e Instagram: sistemi di controllo età inefficaci Notizie correlate L’Ue contro Meta: «Inefficaci i sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram»La Commissione europea ha accertato in via preliminare che Instagram e Facebook, di proprietà di Meta di Mark Zuckerberg, hanno violato la legge sui... L’Ue: ‘Sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram inefficaci’ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione Ue contesta possibili violazioni del Digital Services Act La Commissione europea ha comunicato le proprie... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ue vs Meta, il colosso di Zuckerberg sotto la lente della Commissione: non tutela gli under 13. La replica: Le verifiche funzionano; Meta nel mirino dell’Ue per la tutela dei minori: dubbi sui controlli dell’età; Meta nel mirino dell’UE: Instagram e Facebook non proteggono i minori sotto i 13 anni; Social network europeo: l'Ue verso l'alternativa pubblica a Facebook e X. Ue contro Meta: «Instagram e Facebook non proteggono i minori»La Commissione europea accusa le piattaforme di violare il Digital Services Act: controlli inefficaci sull’età e rischi non mitigati. Possibili sanzioni fino al 6% del fatturato globale ... milanofinanza.it >>>ANSA/ L'Ue contro Meta, 'inefficaci i sistemi di verifica dell'età'Basta un clic e una data di nascita falsa per aggirare le restrizioni all'accesso di Facebook e Instagram. (ANSA) ... ansa.it Sky tg24. . La Commissione Ue ha riscontrato, in via preliminare, che Meta ha violato la legge europea sui servizi digitali per non aver impedito ai minori di 13 anni di utilizzare Instagram e Facebook. Il caso riaccende la discussione su come e quanto regolare - facebook.com facebook #_ #____ # #alarabiya #instagram #TV_media #Foto #sky_news #uae #airq #gaza #aldawha #jordana #bbc #cnn #digitalart #alhadath #socialmedia #bayrut #aljazira #foxnews #foryou @mnabou x.com