La Commissione europea ha condotto un'indagine preliminare sui sistemi di controllo dell’età di Facebook e Instagram, di proprietà di una grande azienda tecnologica. Secondo quanto riferito, i controlli attualmente adottati dai due social network risultano inefficaci nel verificare l’età degli utenti. La questione riguarda le modalità con cui vengono gestiti i dati relativi ai giovani iscritti alle piattaforme. La Commissione ha avviato ulteriori approfondimenti per valutare le eventuali violazioni delle norme sulla protezione dei dati.

La Commissione europea ha accertato in via preliminare che Instagram e Facebook, di proprietà di Meta di Mark Zuckerberg, hanno violato la legge sui servizi digitali ( Dsa ) per non aver identificato, valutato e mitigato con la dovuta diligenza i rischi legati all’accesso ai servizi da parte di minori di età inferiore ai 13 anni, limite minimo di accesso ai due social. Mark Zuckerberg (Ansa). Possibili sanzioni fino al 6 per cento del fatturato annuo. Secondo le autorità di regolamentazione dell’Ue, un bambino su dieci sotto i 13 anni usa Facebook o Instagram, in contrasto con le valutazioni interne di Meta. Questo perché, sostanzialmente, non ci sarebbe alcun controllo: i minori possono infatti inserire una data di nascita falsa in fase di registrazione e non c’è nessun meccanismo per verificare che le informazioni siano corrette.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Ue contro Meta: «Inefficaci i sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram»

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