L’Ue | ‘Sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram inefficaci’

La Commissione europea ha ritenuto che i sistemi di controllo dell'età utilizzati da Facebook e Instagram siano inefficaci. L'ente ha aperto un'indagine per verificare eventuali violazioni del Digital Services Act. La questione riguarda la capacità delle piattaforme di garantire che gli utenti siano effettivamente maggiorenni, secondo quanto previsto dalle normative europee. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione sulle misure di tutela dei minori online.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Commissione Ue contesta possibili violazioni del Digital Services Act. La Commissione europea ha comunicato le proprie conclusioni preliminari nei confronti di Meta, sostenendo che Facebook e Instagram non avrebbero adottato misure sufficienti per impedire l’accesso ai minori di 13 anni. Secondo Bruxelles, le due piattaforme avrebbero violato il Digital Services Act (Dsa), la normativa europea che impone maggiori responsabilità alle grandi aziende tecnologiche nella tutela degli utenti online. Rischio maxi sanzione per Meta. Se le contestazioni dovessero essere confermate al termine dell’indagine, Meta potrebbe andare incontro a una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’Ue: ‘Sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram inefficaci’ Leggi per la verifica dell'età in tutto il mondo e le insidie del modello California Notizie correlate Sfida a Facebook, Instagram e X, l'Ue vuole farsi la propria piattaforma social europeaAddio Facebook, X e Instagram, arriva il social network della Commissione Europea. Meta down: Instagram, Whatsapp e facebook non funzionanoNella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Report Oms, come l’intelligenza artificiale sta modificando i sistemi sanitari dei Paesi Ue; AI Act: la nuova architettura europea per governare l’intelligenza artificiale; Tutela delle acque: nuova Direttiva UE; Fondi Ue, 270 milioni per coalizioni di comuni Siru e Isole minori: c'è l'accordo. Ue, «Sistemi di controllo per l’età di Facebook e Instagram inefficaci»BRUXELLES – La Commissione europea ha annunciato oggi, mercoledì 29 aprile, che Instagram e Facebook, due società del gruppo americano Meta, non stanno facendo abbastanza per mitigare i rischi legati ... ilsole24ore.com L'Ue accelera sullo sviluppo di nuovi sistemi di IA multilingueAl via l'Alliance for Language Technologies - European Digital Infrastructure Consortium (Alt-Edic) e il Linguistic Data Space (Lds), iniziative europee volte a incrementare i dati linguistici dell'Ue ... ansa.it I sistemi di intelligenza artificiale agentica permettono di sviluppare uffici virtuali della Pa gestendo servizi da remoto, creare reti di condivisione del lavoro e attivare strumenti di monitoraggio e analisi dei dati per la prevenzione dei rischi ambientali - facebook.com facebook