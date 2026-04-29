UE | aumenteremo finanziamenti per comunità ebraiche

La Commissione europea ha annunciato l’intenzione di incrementare i finanziamenti destinati alle comunità ebraiche all’interno degli Stati membri. In una dichiarazione ufficiale, si specifica che saranno adottate tutte le misure disponibili per sostenere queste comunità. La decisione arriva in un momento in cui si intensificano le iniziative per rafforzare il sostegno finanziario e culturale alle realtà ebraiche presenti nell’Unione.

“Gli attacchi alle sinagoghe ad Amsterdam e Liegi confermano la violenza dell’antisemitismo, gli stessi studenti ebraici non si sentono sicuri di esprimere la loro religione e, davanti a questo, l’Ue deve reagire. Come Commissione, adottiamo tutti gli strumenti a nostra disposizione e cercheremo di aumentare i finanziamenti per la resilienza e le comunità ebraiche”. Lo ha detto il commissario Ue alla Difesa, Andrius Kubilius, durante il dibattito sull’antisemitismo alla plenaria dell’Europarlamento. “Allo stesso modo, invito i Paesi a intensificare le misure di sicurezza nei confronti di comunità e siti ebraici”, ha aggiunto. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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