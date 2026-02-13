Domenica comunità ebraiche al voto per eleggere il nuovo presidente Ucei

Domenica 15 febbraio, le comunità ebraiche italiane andranno alle urne per scegliere il nuovo presidente dell’Ucei, dopo che Noemi Di Segni ha deciso di non ripresentarsi. Il Consiglio dell’organizzazione si riunirà per votare e indicare il nome che guiderà le attività dell’associazione nei prossimi anni. La decisione arriva in un momento di cambiamento, con molti membri pronti a sostenere una nuova leadership.

(Adnkronos) – Cambio al vertice dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei). Domenica 15 febbraio il Consiglio dell'Ucei sarà chiamato ad eleggere il nuovo presidente e successore di Noemi Di Segni che, alla guida dal 2021, non si è ricandidata per un nuovo mandato. Sono 52 i membri del Consiglio, tra rappresentanti eletti e delegati delle diverse comunità presenti sul territorio nazionale. Al loro interno i consiglieri dovranno scegliere dopodomani il nuovo leader, chiamato poi a presentare una squadra di otto persone, membri della sua giunta. Ad avere la meglio sarà il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, ossia 27 preferenze, e le votazioni andranno avanti finché l'obiettivo non sarà centrato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

