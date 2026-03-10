Presidente Comunità Ebraiche | In Italia non viviamo bene

Il presidente delle Comunità Ebraiche ha dichiarato che in Italia la vita non è serena. Ha spiegato che la popolazione ebraica percepisce una condizione difficile e instabile, sottolineando che la sicurezza deriva principalmente dalla presenza delle forze dell’ordine. La sua dichiarazione evidenzia un senso di insicurezza tra i membri della comunità. La questione del benessere e della tutela rimane al centro delle sue parole.

"Qui in Italia noi non viviamo bene. Non c'è una situazione tranquilla. Viviamo bene perché protetti dalle forze dell'ordine. Penso ai bambini che devono uscire scortati da scuola o ai problemi avuti dai ragazzi nelle università. Per non parlare che i nostri rappresentanti che girano scortati", ha detto la nuova presidente dell'Ucei, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi (odontoiatra e docente della Sapienza di Roma) in un incontro con la stampa alla Biblioteca Nazionale dell'Ebraismo Italiano 'Tullia Zevi' a Roma. Ottolenghi ha espresso preoccupazione per un aumento "esponenziale, il 400% negli ultimi anni" dei casi di antisemitismo sia sul digitale che con atti materiali.