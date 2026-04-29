La Commissione europea ha avviato un’indagine preliminare su Facebook e Instagram, accusando le piattaforme di avere controlli sull’età inefficaci. L’indagine riguarda la presenza di minori di 13 anni iscritti alle app, nonostante le restrizioni di legge. In caso di violazioni del Digital Services Act, potrebbero essere applicate sanzioni che arrivano fino al 6% del fatturato annuo di Meta. La questione riguarda la tutela dei minori e la conformità alle norme europee.

Indagine preliminare della Commissione europea: possibili sanzioni fino al 6% del fatturato annuo per Meta in caso di violazione del Digital Services Act L’ Ue ha accertato in via preliminare che Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, avrebbe violato il Digital Services Act (Dsa) per non aver adottato misure adeguate a impedire l’accesso ai propri servizi da parte di minori di 13 anni.L’indagine, avviata il 16 maggio 2024, si concentra sul rispetto delle norme europee in materia di tutela dei minori online e potrebbe tradursi, in caso di conferma delle violazioni, in sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale dell’azienda. SecondoBruxelles, nonostante i termini e le condizioni di Meta fissino a 13 anni l’età minima per l’iscrizione alle piattaforme, i sistemi di verifica dell’età sarebbero “inefficaci” e facilmente aggirabili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ue accusa Facebook e Instagram: “Controlli sull’età inefficaci, minori di 13 anni a rischio”

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