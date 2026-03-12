Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo ad Anghiari la presentazione del libro

Il guaritore Nicola Gambetti ha presentato il suo libro ad Anghiari, in provincia di Arezzo. L'evento si è svolto presso il castello di Monterotondo, coinvolgendo il pubblico interessato alle sue pratiche e alla sua storia. La presentazione ha attirato numerosi partecipanti, che hanno seguito con attenzione le spiegazioni e le parole dell’autore.

Arezzo, 12 marzo 2026 – . Sabato 14 marzo, alle ore 17,00 presso l’Auditorium Mascagni di Anghiari, il Comune e l’Associazione Anghiari Centro Studi presenteranno il libro “Casa Gambetti. Nicola guaritore: una vita per gli altri”. Un lavoro che ha visto impegnati per molto tempo i cinque autori: Simona Andreani, Lorenza Bonifazi, Alice Cesarini, Manlio Flenghi e Luciana Romanelli. Si tratta di una interessante ricerca che tramite documenti, testimonianze e memorie, riscopre la vita di Nicola Gambetti (1832 – 1921) il celebre guaritore, ai suoi tempi famoso anche a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il guaritore Nicola Gambetti e il suo castello di Monterotondo, ad Anghiari la presentazione del libro Articoli correlati Presentazione libro "Andavano per mare" presso il Castello di MonseliceStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Castello... 'L'Impero minore', al Castello del Belriguardo presentazione del libro di Sergio GiraldoNell'ambito dei ‘Venerdì letterari al Belriguardo’, il ciclo di incontri in programma, organizzati con il patrocinio del Comune di Voghiera, ospiterà...