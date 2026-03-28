A Castello Imperiali la presentazione del libro dell' oncologo Francesco Schittulli

Il 31 marzo 2026, alle 18, presso il Castello Imperiali a Francavilla Fontana, si terrà la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”, scritto dall’oncologo e chirurgo senologo. L’evento si svolgerà in presenza e viene annunciato come occasione per conoscere meglio il contenuto dell’opera. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire il tema del tumore e della lotta contro questa malattia.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? FRANCAVILLA FONTANA - Martedì 31 marzo 2026, alle 18.00, a Francavilla Fontana, presso il Castello Imperiali, avrà luogo la presentazione del libro “Una vita per vincere il cancro”, di Francesco Schittulli, chirurgo senologo, oncologo, presidente nazionale della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). L'iniziativa è promossa dall'Inner Wheel Club Francavilla Fontana - Terre degli Imperiali in collaborazione con la Lilt. Si inserisce nell'ambito del service Book4you, un progetto nato a Francavilla Fontana che unisce la promozione della lettura alla solidarietà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - A Castello Imperiali la presentazione del libro dell'oncologo Francesco Schittulli Articoli correlati Leggi anche: La lezione dell'oncologo Schittulli: “Cancro sempre più guaribile, oggi ci si può convivere" 'L'Impero minore', al Castello del Belriguardo presentazione del libro di Sergio GiraldoNell'ambito dei ‘Venerdì letterari al Belriguardo’, il ciclo di incontri in programma, organizzati con il patrocinio del Comune di Voghiera, ospiterà... Tutto quello che riguarda Castello Imperiali Temi più discussi: Recupero aree ipogee non accessibili: quasi tre milioni di euro per castello Imperiali; Castello Imperiali si trasforma: approvato l’Ecomuseo dell’Acqua da 3 milioni di euro; Tutto pronto per Barocco e Neobarocco, la mostra nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana; Barocco e Neobarocco, domani la preview della Grande Mostra nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana. Francavilla Fontana, approvato progetto da 3 milioni di euro per l’Ecomuseo dell’Acqua a Castello ImperialiUn viaggio nel tempo e nelle radici del territorio, tra antiche neviere, scuderie e tecnologie digitali. L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ann ... brundisium.net Tutto pronto per Barocco e Neobarocco, la mostra nel Castello Imperiali di Francavilla FontanaLa Grande Mostra Barocco e Neobarocco, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali ... brundisium.net #Francavilla - La Penitenza di Teodosio: un capolavoro di Solimena a Castello Imperiali e il possibile nesso coi "crociferi" francavillesi - facebook.com facebook