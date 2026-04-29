Udine Confcommercio chiama a raccolta le imprese | focus su credito bandi e sicurezza

Confcommercio Udine organizza un incontro dedicato alle imprese locali, previsto per mercoledì 29 aprile 2026 alle 14. Durante l’evento, esperti discuteranno di questioni legate a credito, bandi pubblici e misure di sicurezza, offrendo un momento di confronto diretto tra rappresentanti del settore e realtà imprenditoriali della zona. L’obiettivo è fornire informazioni pratiche e aggiornate su temi di interesse per le attività commerciali e produttive.

Un confronto diretto tra esperti e territorio per sostenere il cuore pulsante dell’economia locale. Confcommercio Udine lancia l’iniziativa “Confcommercio incontra le imprese”, un pomeriggio di approfondimento tecnico e strategico che si terrà mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 14.30, presso la.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate "Aiutare le imprese ad accedere al credito": Confcommercio incontra le aziende per gestire la liquiditàAiutare le imprese ad accedere al credito con maggiore consapevolezza, fornendo strumenti concreti e accompagnamento qualificato: è questo... Fipe Confcommercio Crotone: valutazione sicurezza e legalità per impreseA Crotone, in provincia di Crotone, è stato svolto un incontro con i commercianti per discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro, di legalità e di... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Udine, Confcommercio chiama a raccolta le imprese: focus su credito, bandi e sicurezza; Confcommercio Udine difende gli investimenti in montagna e rilancia su turismo e infrastrutture; Pordenonelegge, Agrusti presidente fino al 2029; A Lignano un incontro Confcommercio su sicurezza e prevenzione incendi. Confcommercio, appello al Comune: Bando per negozi fino a un milione, anche in centro. Come fa UdineIl commercio forlivese si trova davanti a un bivio decisivo. Senza interventi strutturali e tempestivi, secondo Ascom-Confcommercio il rischio è quello di una progressiva desertificazione economica e ... ilrestodelcarlino.it Brutta avventura per un gruppo di studenti del liceo scientifico Copernico di Udine, in gita in Grecia. Diversi ragazzi, una quindicina, si sono sentiti poco bene a causa, molto probabilmente, di un virus gastrointestinale: alcuni di loro sono stati accompagnati all’ - facebook.com facebook Il 23 maggio 2026 la 12x1h non competitiva raccoglierà fondi per la squadra friulana di hockey in carrozzina elettrica. #Friuli #Udine #Cronaca #Eventi #Sport x.com