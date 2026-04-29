Durante un colloquio telefonico con Vladimir Putin, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver discusso principalmente della guerra in Ucraina, menzionando anche brevemente l’Iran e altri argomenti. Trump ha affermato che presto si potrà arrivare a una soluzione del conflitto. La conversazione è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sugli sviluppi successivi.

“Abbiamo parlato dell’Ucraina, un po’ dell’Iran e di altre cose, ma soprattutto dell’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump, riferendo del suo colloqui telefonico con Vladimir Putin. “Troveremo una soluzione relativamente presto, credo che lui voglia una soluzione”, ha aggiunto il presidente americano parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. 25 aprile, Pierlorenzi (Anpi): “Vorrei parlare con questo ragazzo. Da Meloni? Non una parola” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Con Putin ho parlato della guerra, presto avremo soluzione”

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