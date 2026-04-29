Ucraina soldati cannibali tra i russi | l' orrore al fronte

Nel fronte ucraino sono stati segnalati episodi di soldati russi coinvolti in atti di cannibalismo, secondo fonti sul campo. La fame crescente tra le truppe ha portato alcuni a compiere azioni estreme, alimentando notizie che circolano tra i militari e le forze di sicurezza. La situazione rimane difficile e complessa, con i combattimenti che continuano a coinvolgere diverse aree del territorio.

La fame che spappola ogni residuo etico, la definì Eugenio Corti nel suo celebre “Cavallo Rosso”. Quella stessa fame che è arrivata fino al cannibalismo superando ogni linea rossa nei campi di prigionia sovietici durante la Seconda Guerra Mondiale sarebbe riapparsa come uno spettro dopo 80 anni alle stesse latitudini, ancora sul fronte russo nella guerra in Ucraina. Le notizie sconcertanti arrivano dall’intelligence di Kiev che ha intercettato una serie di comunicazioni via radio e di messaggi su Telegram che documentano terribili episodi di cannibalismo tra le truppe stremate da rifornimenti ridotti al lumicino. Il Sunday Times racconta, ad...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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SOLDATI RUSSI DROGATI IMMORTALI | DISASTRO AL FRONTE POKROVSK

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