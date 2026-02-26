Il Berlin Story Bunker, museo situato in un imponente bunker della Seconda Guerra Mondiale, è noto ai più per le esposizioni storiche crude e immersive. Lo spazio, inoltre, è rinomato per la capacità di far riflettere sulle conseguenze delle guerre, spesso ignorate o poco diffuse. Attualmente, il museo ospita una mostra sull’invasione russa contro l’ Ucraina, con numerosi reperti e testimonianze dirette, offrendo uno sguardo senza filtri sulla realtà del fronte. Il museo mostra senza filtri la guerra in Ucraina e il suo impatto. Il “taxi sociale” esposto al museo – Photo Credits Euronews Tra gli oggetti esposti al museo si trovano droni, frammenti di sistemi d’arma e il “taxi sociale”, lo stesso veicolo che veniva utilizzato da due volontari ucraini intenti a prendersi cura dei civili nella zona di Kherson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Berlino, mostra senza filtri dell’orrore della guerra in Ucraina: dai droni russi al “taxi sociale”

Guerra Ucraina, nell'ultima settimana lanciati dai russi 1.500 droni, 900 bombe aeree e 46 missili – Il video(Agenzia Vista) Ucraina, 16 dicembre 2025 Nell'ultima settimana i russi hanno lanciato sull’Ucraina più di 1.

Leggi anche: Odessa attaccata dai droni russi nella notte: l’obiettivo di Putin è quello di separarla dal resto dell’Ucraina