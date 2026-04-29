Uccisione Lucia Tognela primi riscontri dall’autopsia | escluso un malore

Dopo l’autopsia sulla salma di Lucia Tognela, una donna di 59 anni trovata senza vita il 23 aprile nei boschi sopra Tirano, non sono stati riscontrati segni compatibili con un malore. I primi riscontri sugli esiti dell’esame cadaverico indicano che la morte potrebbe essere stata causata da altre cause, ma al momento non sono stati forniti dettagli ulteriori. Si attendono ancora eventuali analisi e approfondimenti da parte degli inquirenti.

Non emergerebbero elementi compatibili con un malore all’origine della morte di Lucia Tognela, la 59enne residente a Bianzone trovata senza vita lo scorso 23 aprile nei boschi sopra Tirano, in località Trivigno. È quanto trapela dai primi riscontri dell’autopsia eseguita nella giornata di martedì.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Lucia Tognela sbranata a Trivigno, il 30 aprile i funerali. L’autopsia conferma: “Nessun malore prima dell'aggressione”Trivigno (Sondrio), 28 aprile 2026 – Si terrà giovedì nella chiesa parrocchiale di San Siro a Bianzone, a una settimana esatta dalla sua orribile... Lucia Tognela sbranata da 5 cani, l’autopsia esclude il malore: si rafforza la pista dell’aggressione dei DogoLucia Tognela non ha avuto un malore prima di essere sbranata da cinque Dogo argentini nei boschi di Trivigno (Sondrio). Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Morte di Lucia Tognela a Tirano, indagato il proprietario dei cani; Donna morta a Trivigno, eseguita l’autopsia su Lucia Tognela; Sondrio, la morte di Lucia Tognela sbranata da cani, l'autopsia conferma: Nessun malore, aggredita da animali; Lucia Tognela straziata dai cani a Trivigno: cinque dogo argentini sotto sequestro. Lucia Tognela sbranata nei boschi, indagato il proprietario dei cani per omicidio colposo: disposta l’autopsiaIl proprietario dei cinque Dogo argentini che lo scorso 23 aprile hanno sbranato la 60enne Lucia Tognela nei boschi di Trivigno (Sondrio) è indagato dalla ... fanpage.it Sondrio, la morte di Lucia Tognela sbranata da cani, l'autopsia conferma: «Nessun malore, aggredita da animali»Giovedì le esequie della donna, madre di due figli, che era salita a Tirano per una passeggiata verso la sua seconda casa. Esclusa l'ipotesi di orsi e lupi ... milano.corriere.it Cinque cani dogo lasciati liberi, in branco, perché "non ci sono molti escursionisti in questo periodo" ha detto il proprietario. Indifferenza verso le denunce ricevute. I cani liberi, ancora. E alla fine una persona è morta, in maniera orribile. Lucia Tognela, originar - facebook.com facebook