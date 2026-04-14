Uccise la moglie nessuna attenuante Marito condannato all’ergastolo Il padre | Ma non riavrò la mia Laura

Un uomo è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la moglie. La sentenza è arrivata senza riconoscere alcuna attenuante nel suo comportamento. Il padre della vittima ha commentato che non potrà più riavere la figlia, Laura Papadia. La vicenda si è svolta davanti a un tribunale, che ha emesso la condanna definitiva.

Nessuna attenuante, Nicola Gianluca Romita è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio della moglie Laura Papadia. È durato meno di un mese il processo di primo grado, dinnanzi alla Corte d’Assise di Terni, relativo al femminicidio, che si è consumato il 26 marzo del 2025 a Spoleto, nell’appartamento di via Portafuga dove viveva la coppia. Dopo la requisitoria del pubblico Ministero, Alessandro Tana, e gli interventi dei legali delle parti civili, ieri mattina è stata la volta delle arringhe degli avvocati della difesa Luca Maori e Luca Valigi. A differenza del PM, che aveva chiesto 30 anni di reclusione per l’imputato 48enne, accusato...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccise la moglie, nessuna attenuante. Marito condannato all’ergastolo. Il padre: "Ma non riavrò la mia Laura" Ergastolo al marito di Laura Papadia. Il padre: “Giusto, ma non la riavrò indietro”Terni, 13 aprile 2026 – Ergastolo: questa la pena inflitta dalla Corte d'Assise di Terni all'agente di commercio 48enne Nicola Gianluca Romita,... L'omicidio di Laura Papadia: uccise la moglie perché non voleva un figlio, marito a giudizioNicola Gianluca Romita, l’uomo accusato di avere ucciso la donna palermitana, nega di ricordare la mattina del delitto: la difesa invoca l’incapacità... Valentina Sarto uccisa dal marito, il nuovo compagno: “La picchiava e minacciava” - Vita in diretta Argomenti più discussi: Uccise la moglie, nessuna attenuante. Marito condannato all’ergastolo. Il padre: Ma non riavrò la mia Laura; Senigallia, strangolata per il sogno di un figlio. Il pm: trent’anni al marito di Laura Papadia; Strage di Paupisi, per Ocone no a nuova perizia psichiatrica; Nessun avvelenamento per Matacena, la perizia chiarisce le cause della morte. Spinte dalla fame nella trafficata zona, vengono poi investite e uccise dalle imbarcazioni x.com Andromeda e Anastasia uccise a Villa Pamphilj: la rabbia delle parti civili sui presunti finti deliri di Kaufmann per evitare l'ergastolo - facebook.com facebook