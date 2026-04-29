ubriaco infastidice gli avventori di un bar

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dopo aver infastidito i clienti di un bar e aver aggredito gli agenti di polizia intervenuti. La polizia è arrivata in risposta a una chiamata al 113, che segnalava la presenza di un uomo che molestava le persone presenti nell'esercizio pubblico. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha continuato a disturbare gli avventori prima di reagire alle forze dell’ordine.

SPOLETO Ubriaco importuna i clienti di un bar ed aggredisce i poliziotti, denunciato 49enne. La polizia in seguito a una chiamata al 113 è intervenuta in un esercizio pubblico della città per la segnalazione di un 49enne italiano che stava molestando gli avventori. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. All’arrivo degli agenti il 49enne in evidente stato di ebbrezza ha fin da subito tenuto un atteggiamento aggressivo, proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dei poliziotti. Considerata la situazione e al fine di prevenire ulteriori rischi per la sicurezza...🔗 Leggi su Lanazione.it

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