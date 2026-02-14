Ubriaco molesta gli avventori di un locale e aggredisce i poliziotti a Verbania immobilizzato con il taser

Un uomo di 40 anni, originario della Repubblica Dominicana, ha causato scompiglio in un locale di Verbania, molestando gli avventori e reagendo violentemente agli agenti intervenuti. L’uomo, visibilmente ubriaco, ha prima importunato i presenti e poi ha aggredito i poliziotti che tentavano di calmarlo. Alla fine, gli agenti sono stati costretti a immobilizzarlo con un taser. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati 50 grammi di cocaina.

Violenza a Verbania L'episodio si è verificato nella serata di mercoledì, quando la Squadra Volanti della Questura di Verbania è intervenuta in un locale situato a Intra in seguito a una chiamata al Numero Unico di Emergenza. La segnalazione riferiva della presenza di un uomo in evidente stato di ebbrezza che stava creando disordini, infastidendo il personale e i clienti del circolo. Giunti rapidamente sul posto gli agenti hanno trovato diverse suppellettili rotti all'interno del locale, lanciati poco prima dall'uomo segnalato. Nelle vicinanze la pattuglia ha individuato un uomo corpulento, corrispondente alla descrizione fornita dai presenti, che si è avvicinato agli operatori con atteggiamento minaccioso brandendo una bottiglia di birra.