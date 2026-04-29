? Cosa sapere Amazon MGM Studios avvia le riprese del thriller Tyrant a New York con Paapa Essiedu.. Il cast include Charlize Theron e Demi Moore per la produzione con The Picture Company.. Amazon MGM Studios ha avviato le riprese del thriller Tyrant con l’inserimento di Paapa Essiedu, Hudson Williams, Omar Apollo e Nara Smith nel cast principale. La produzione cinematografica, ambientata tra le cucine d’élite di New York, punta su una narrazione carica di tensione che richiama atmosfere simili a quelle di Wall Street o Whiplash. Il progetto è passato rapidamente dalla fase di negoziazione alla messa in campo operativa. Originariamente oggetto di una serrata competizione tra diverse major per l’acquisizione dei diritti, la pellicola è stata aggiudicata alla combinazione di Amazon e The Picture Company.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tyrant: Amazon lancia il thriller culinario con un cast stellare

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