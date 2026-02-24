God of War serie TV | Ed Skrein sarà Baldur – ancora news dal cast stellare scelto da Amazon

Ed Skrein, noto per il suo ruolo in Jurassic World La Rinascita, ha firmato per interpretare Baldur nella serie TV di God of War, perché il progetto punta a coinvolgere attori di grande talento. La produzione, di proprietà di Sony e Amazon, mira a portare sullo schermo i personaggi del famoso videogioco. La serie sta attirando molta attenzione grazie al cast stellare scelto e ai dettagli che emergono sul set.

Ed Skrein (Jurassic World La Rinascita) si è unito al cast di God of War, la serie TV su Prime Video prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios in associazione con PlayStation Productions. Secondo Deadline, Skrein interpreterà Baldur, il figlio più giovane di Odin ( Mandy Patinkin ), descritto come l’arma più pericolosa del padre: carismatico, imprevedibile, con un linguaggio tagliente e uno stile di combattimento brutale basato su pugni potenti. Maledetto da bambino a non provare piacere o sensazioni fisiche, Baldur è mosso da rabbia e sete di sangue, in cerca di un avversario che lo faccia “sentire qualcosa”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Leggi anche: La serie TV di God of War ha trovato gli attori di Baldur e Thor, ecco chi sono per un leaker

Leggi anche: Serie god of war di amazon: ordine ufficiale, regista shogun e aggiornamenti sulla pre-produzione

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Da Kratos ad Atreus: la serie Amazon di God of War prende forma, e ha già un cast perfetto; God of War, facciamo il punto della situazione sulla serie PlayStation; Perché la serie di God of War non sarà ambientata in Grecia? Facciamo chiarezza; Recensione God of War Sons of Sparta, un gioco... spartano.

Il padre di God of War è stanco dei fan PlayStation che danno di matto a ogni criticaDavid Jaffe, il padre della serie God of War, è stanco dei fan PlayStation che lo attaccano aspramente ogni volta che critica Sony e derivati. multiplayer.it

God of War Sons of Sparta: come l'estetica della serie è stata tradotta in pixel artSony annuncia God of War Sons of Sparta, nuovo metroidvania 2D ambientato nell'infanzia del protagonista, ora disponibile su PS5. In chiusura dello State of Play di febbraio abbiamo assistito all'annu ... msn.com

David Jaffe, il padre della serie God of War, è stanco dei fan PlayStation che lo attaccano aspramente ogni volta che critica Sony e derivati. Jaffe, esordisce in un nuovo video affermando: "Questo dimostra che non sono arrabbiato per la questione, e chi vuole - facebook.com facebook

God of War, ecco chi sarà Atreus nella serie TV di Amazon Prime Video x.com