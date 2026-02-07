Dopo undici anni di assenza, Nancy Meyers torna alla regia. La regista delle rom-com più amate di sempre ha annunciato un nuovo film prodotto da Warner Bros, con un cast di star pronte a tornare sul grande schermo. L’attesa è alta tra i fan, che sperano di rivedere il suo stile leggero e romantico.

Dopo undici anni di assenza, Nancy Meyers annuncia il suo ritorno alla regia con una commedia per Warner Bros e un cast stellare. Il titolo è ancora sconosciuto, ma la data è già fissata per Natale 2027. La regista e sceneggiatrice americana ha pubblicato un post via Instagram svelando i volti del suo nuovo cast. “Sono felice di annunciare che il mio nuovo film con questo fantastico cast è in lavorazione e sarà rilasciato il giorno di Natale 2027! Ci vediamo al cinema”. Cast e curiosità sul nuovo film di Nancy Meyers. I dettagli della trama sono riservati, ma secondo Variety potrebbe trattarsi di una nuova versione di Paris Paramount, progetto già sviluppato da Meyers per Netflix nel 2023 e poi accantonato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il ritorno di Nancy Meyers: l’icona delle rom-com firma un nuovo film con un cast stellare

Approfondimenti su Nancy Meyers

Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law tornano sul grande schermo con il nuovo film di Nancy Meyers, che segna il suo ritorno alla regia dopo 11 anni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nancy Meyers

Argomenti discussi: Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law nel cast del ritorno alla regia di Nancy Meyers; Il fratello di Savannah Guthrie, Camron, esorta il possibile rapitore di Nancy a contattare la famiglia; Nancy Meyers torna alla regia: nuovo film con Penélope Cruz e Owen Wilson; Richiesti milioni in bitcoin come riscatto per Nancy Guthrie, scomparsa da giorni.

Penélope Cruz, Owen Wilson e Jude Law nel cast del ritorno alla regia di Nancy MeyersIl prossimo film di Nancy Meyers potrebbe avere un cast davvero stellare: tra gli attori che sono impegnati nelle trattative con la produzione ci sono infatti Penélope Cruz e Jude Law. Il progetto ver ... msn.com

Jude Law torna a lavorare con Nancy Meyers dopo undici anniJude Law sarà il protagonista del nuovo film di Nancy Meyers, segnando il ritorno della regista dietro la macchina da presa a undici anni dall'ultimo lavoro e una reunion che riporta alla memoria il s ... msn.com

NEWS | Il nuovo film di #NancyMeyers si annuncia come uno dei titoli più attesi del 2027, segnando il ritorno della regista dietro la macchina da presa a undici anni da The Intern – Lo stagista inaspettato. Secondo Deadline, la produzione è in trattative con un facebook

Amanti delle Rom-Com, gioite. Nancy Meyers is back, e sta lavorando al suo nuovo film per Warner, atteso per Natale 2027. Nel cast Emma Mackey, Penelope Cruz, Jude Law, Kieran Culkin e Owen Wilson. Trama top secret, ma pare ambientata nel dietro le x.com