Curare se stessi attraverso la cura delle piante l' orto terapeutico aiuta 10 fragili al reinserimento sociale

Un orto terapeutico chiamato ‘FraGiardino’ è stato avviato a Cesena da una giovane associazione di promozione sociale nata a fine 2023. L’obiettivo è aiutare dieci persone con fragilità a reinserirsi socialmente attraverso la cura delle piante e la gestione di un orto-giardino. L’iniziativa si concentra sulla promozione dell’inclusione e del benessere delle persone coinvolte.

Attualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento a tecnici e volontari Attualmente l’associazione accompagna dieci persone in un percorso di sviluppo di abilità sociali e conoscenze agronomiche di base, in affiancamento a tecnici e volontari. Il cuore del progetto è l’ortoterapia, una disciplina che unisce la cura alla pratica agricola e che sensibilizza alla cura di sé, attraverso la cura delle piante. L’obiettivo è educativo: la pianta diventa uno strumento di crescita personale e di cura di sé. “Quando imparo a prendermi cura di una pianta e a conoscerne le esigenze per farla crescere, l’esperienza si trasforma in un percorso educativo di crescita personale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

