Tweddle Group Receives Top Supplier Rating from Toyota TMNA

Tweddle Group ha ricevuto il massimo riconoscimento come fornitore da parte di Toyota, con un punteggio elevato nella valutazione dei fornitori. La società ha consegnato più di due milioni di pezzi rispettando le scadenze stabilite. La valutazione si basa sulla qualità delle forniture e sulla puntualità delle consegne, secondo quanto riportato nel rapporto di analisi dei fornitori. L'annuncio è stato fatto dalla sede centrale dell'azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Supplier Analysis Recognizes High-Quality, On-Time Delivery of Over 2 Million Parts CLINTON TOWNSHIP, Mich., April 29, 2026 PRNewswire — Tweddle Group, a top provider of product service and support information, today received an “A” supplier grade from Toyota (TMNA). The grade recognizes Tweddle Group’s support of Toyota’s PrintKitShip operation and their “ability to achieve and maintain a ‘Stable, Reliable, & Self-Learning Supply Base in North America’.” “This accomplishment would not be possible without the dedication, collaboration and resilience our team members demonstrate each day,” said Tweddle Group President Todd Headlee.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tweddle Group Receives Top Supplier Rating from Toyota (TMNA) Notizie correlate Tweddle Group to Empower DIY Service and Repair for Slate TruckCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Groundbreaking Package Demonstrates “Commitment to Greater EV Service, Ownership” CLINTON TOWNSHIP, Mich. Toyota regna con 11,32 milioni, ma Cina sfonda top 10: BYD, GeelyToyota si conferma leader mondiale delle vendite auto nel 2025 con 11,32 milioni di unità consegnate, un incremento del 4,65% rispetto ai 10,82...