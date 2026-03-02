Toyota regna con 11,32 milioni ma Cina sfonda top 10 | BYD Geely

Nel 2025, Toyota si conferma il marchio con il maggior numero di vendite a livello mondiale, con 11,32 milioni di auto consegnate e un aumento del 4,65% rispetto all’anno precedente. La Cina entra nella top 10 dei paesi con il maggior volume di immatricolazioni, grazie ai risultati di aziende come BYD e Geely.

Toyota si conferma leader mondiale delle vendite auto nel 2025 con 11,32 milioni di unità consegnate, un incremento del 4,65% rispetto ai 10,82 milioni dell’anno precedente. Il panorama globale si rinnova grazie all’ingresso di tre gruppi cinesi nella top 10: BYD, Saic e Geely, che registrano tassi di crescita superiori a quelli dei tradizionali attori. La pubblicazione dei risultati finanziari di Stellantis ha permesso di completare il quadro delle vendite dei principali gruppi, rivelando una nuova dinamica di mercato in cui il Giappone, la Germania e la Corea si vedono affiancati da una forte presenza asiatica. La vetta di Toyota e il podio tradizionale Il gruppo giapponese Toyota mantiene la prima posizione con 11,32 milioni di auto vendute, frutto di una strategia consolidata che include marchi come Lexus, Hino e Daihatsu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

