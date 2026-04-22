Tweddle Group to Empower DIY Service and Repair for Slate Truck

Una nuova iniziativa riguarda l'introduzione di un pacchetto dedicato ai servizi di fai-da-te per i veicoli elettrici, in particolare uno specifico modello di camion. L'azienda ha annunciato che questa soluzione mira a facilitare le operazioni di riparazione e manutenzione, rafforzando l'accesso ai servizi per i proprietari di veicoli elettrici. L'annuncio è stato fatto in una località negli Stati Uniti, senza ulteriori dettagli su collaborazioni o sviluppo tecnico.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Groundbreaking Package Demonstrates “Commitment to Greater EV Service, Ownership” CLINTON TOWNSHIP, Mich., April 22, 2026 PRNewswire — Today, Tweddle Group announced a partnership with Slate Auto on a groundbreaking aftersales package for the Slate Truck. The Michigan-based product information provider will develop a full suite of technical support deliverables and tools for Slate Auto, a new American company building vehicles that people can afford, personalize and love. The announcement follows the launch of the Slate Truck in 2025 and over 160,000 reservations for the Truck to date. Tweddle Group President Todd Headlee described how Tweddle Group’s support content will allow EV owners and technicians alike to troubleshoot complex issues quickly and easily.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Tweddle Group to Empower DIY Service and Repair for Slate Truck Notizie correlate Basket serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno - Flats Service Fortitudo Bologna in diretta. LIVEDopo due sconfitte consecutive (a Cento e Milano) e la sosta del campionato visti gli impegni della Nazionale di coach Luca Banchi, la Libertas torna... Leggi anche: Basket serie A2 | Bi.Emme Service Livorno-Flats Service Bologna: troppa Libertas per la Fortitudo, festa amaranto al Modigliani Forum