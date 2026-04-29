TuttoPizza World | le eccellenze campane al SIAL Canada

La Regione Campania partecipa al SIAL Canada, la principale fiera del settore agroalimentare in Nord America, che si tiene a Montreal dal 29 aprile al 1° maggio 2026 presso il Palazzo dei Congressi. La presenza della regione mira a rafforzare la presenza delle eccellenze campane nel mercato internazionale. Tra le aziende coinvolte, ci sono produttori di prodotti tipici e trasformati di alta qualità provenienti dalla Campania. L’evento riunisce operatori, distributori e buyer di diversi Paesi.

Rafforza la propria strategia di internazionalizzazione del comparto agroalimentare, la Regione Campania, partecipando al SIAL Canada, principale fiera del settore in Nord America, al via oggi a Montreal e in programma fino al 1° maggio 2026 presso il Palazzo dei Congressi. Nel contesto della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate "Fare Agroalimentare": il tour di Agrocepi tra le eccellenze campaneTre realtà produttive d'eccellenza per raccontare il meglio dell'agricoltura campana: l'azienda ortofrutticola Lamberti a Orta di Atella (Caserta),... Pompei, vino tra gli Scavi: 30mila bottiglie all'anno con le eccellenze campaneIl parco archeologico di Pompei (oltre 4 milioni di visitatori nel 2025), una vigna-giardino e sullo sfondo il Vesuvio. Altri aggiornamenti TuttoPizza World: eccellenza agroalimentare campana al SIAL CanadaLa manifestazione è in programma al Palazzo dei Congressi di Montreal dal 29 aprile al 1° maggio Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. La Regione Campania rafforza la pr ... expartibus.it La Regione Campania porta l’eccellenza agroalimentare al SIAL Canada con TuttoPizza WorldStampa La Regione Campania rafforza la propria strategia di internazionalizzazione del comparto agroalimentare partecipando al SIAL Canada, principale fiera del settore in Nord America, al via oggi a ... salernonotizie.it