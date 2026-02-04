A Pompei, il parco archeologico si trasforma in un luogo insolito: tra gli Scavi ora si producono circa 30mila bottiglie di vino all’anno. La produzione unisce le eccellenze campane e un paesaggio unico, con una vigna-giardino alle porte di un sito che ogni anno attira milioni di visitatori. Sullo sfondo, il Vesuvio completa il quadro di questa iniziativa che combina storia e tradizione enologica.

Il parco archeologico di Pompei (oltre 4 milioni di visitatori nel 2025), una vigna-giardino e sullo sfondo il Vesuvio. Ed è subito alchimia. La Campania miniera unica di storia e arte, con un patrimonio enogastronomico eccellente che ha fatto schizzare Napoli sul podio delle città al top per la tavola nel mondo (Taste Atlas), gioca una carta jolly. Nel cuore della città sepolta dalla lava e riportata agli antichi splendori si produrrà vino. Feudi di San Gregorio, l’azienda vitivinicola nata nel 1986 in simbiosi con il territorio e ha dato una svolta all’enologia campana, investirà 2 milioni per rivitalizzare un ettaro e mezzo di vigna che è all’interno dell’area museale e impiantarne altri 4 ettari appena alle spalle. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pompei, vino tra gli Scavi: 30mila bottiglie all'anno con le eccellenze campane

Approfondimenti su Pompei Vino

Ultime notizie su Pompei Vino

