In mezzo a commenti e critiche sui social, Pilar Fogliati ha deciso di rispondere alle accuse riguardo alla differenza d’età con il suo fidanzato. L’attrice, impegnata tra set cinematografici, interviste e apparizioni pubbliche, non ha evitato di commentare le polemiche che le sono state rivolte. La sua presenza sul palcoscenico mediatico resta costante, senza lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui.

Tra set, interviste e apparizioni pubbliche, Pilar Fogliati continua a essere una delle attrici più osservate del momento. Ma stavolta a far discutere non è un ruolo o un progetto, bensì la sua vita sentimentale. La differenza d’età con il compagno ha acceso commenti e giudizi, soprattutto sui social, dove le critiche non si sono fatte attendere. Lei, però, ha scelto di affrontare la questione senza filtri, con un atteggiamento diretto e per nulla disposto a compiacere chi osserva da fuori. Al diavolo i leoni da tastiera, Pilar Fogliati se ne frega: la risposta. Al centro del gossip c’è la relazione con Fabio Paratici, più grande di lei di vent’anni, un dettaglio che per molti è diventato motivo di discussione.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Tutti la criticano e lei se ne frega: Pilar Fogliati risponde a chi la insulta per il fidanzato “troppo vecchio”

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