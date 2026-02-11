Chi è Fabio Paratici il fidanzato di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati torna a sorridere. L’attrice è di nuovo innamorata e ha ritrovato la felicità accanto a Fabio Paratici, ex calciatore e dirigente sportivo. La notizia circola da qualche tempo e si fa sempre più insistente.

Pilar Fogliati è di nuovo innamorata. L’attrice avrebbe ritrovato la felicità accanto a Fabio Paratici, ex calciatore e dirigente sportivo. Con un ruolo significativo nel panorama calcistico, Paratici ha guadagnato visibilità nel settore grazie alla sua competenza e bravura. A confermare la love story un romantico bacio immortalato dai paparazzi. Chi è Fabio Paratici. Classe 1972, Fabio Paratici è nato a Cremona ed è un dirigente sportivo italiano, noto soprattutto per la sua carriera nel calcio. La sua carriera professionale è cominciata nei primi anni 2000, quando ha fatto il suo ingresso nel mondo del calcio come osservatore e talent scout. 🔗 Leggi su Dilei.it

