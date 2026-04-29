Tutti i segni di una manifesta pazzia | teatro e memoria all' Ape Parma Museo
Nell’ambito della mostra documentale-fotografica Manicomio occupato! che prosegue all’APE Parma Museo con grande partecipazione di pubblico, sabato 9 maggio alle ore 17.30 è in programma “Tutti i segni di una manifesta pazzia”, appuntamento che unisce teatro e ricerca storica per riportare alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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