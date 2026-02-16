Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nell' ultimo weekend di febbraio

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato Annonario, o Mercato Coperto, è in via Mentana 5 ed è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato. All'interno di questo mercato si trovano negozi, aperti con lo stesso orario dei negozi di vicinato, bancarelle agricole dei produttori comaschi. Durante l’anno si tengono anche diversi mercatini occasionali, rassegne hobbistiche ed enogastronomiche nel centro storico, sotto le mura o nella zona a lago e in piazza San Fedele.🔗 Leggi su Quicomo.it

Durante il secondo weekend di febbraio, Como si anima con diversi mercatini in città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel secondo weekend di febbraio; Mercato dell'usato, un affare da 3 miliardi: il carovita spinge il vintage; Tutti gli eventi, sagre e mercatini ad Alessandria e provincia; Mercatini delle pulci in Piemonte: antiquariato, usato e vintage il 14 e 15 febbraio 2026.

Mercatini di Natale 2025 in Toscana: da Empoli ad Arezzo, tutti gli appuntamenti da non perdereLa Toscana si accende di Natale e nelle piazza, tra luci e addobbi, aprono i mercatini natalizi. A Firenze in piazza Santa Croce ha già inaugurato (e rimarrà ogni giorno fino al 21 dicembre) il ... corrierefiorentino.corriere.it

Mercatini di Natale in Europa, come riconoscere quelli da evitareCome fare a riconoscere un mercatino di Natale da evitare? Ecco quali sono i segnali a cui fare caso in tutti i vari market d’Europa. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo ... fanpage.it

Buongiorno a tutti eccomi pronta per i prossimi mercatini l’8 febbraio e il 22 febbraio al GRAN CARNEVALE a CREMA.VI ASPETTO TUTTI e naturalmente mascherati facebook