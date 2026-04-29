Tutti i guai dei direttori della Giustizia | 1600 in protesta per inquadramento e selezione

Oltre 1.600 direttori del Ministero della Giustizia hanno manifestato in strada, protestando contro le modalità di inquadramento e selezione del personale. La mobilitazione si è concentrata sulle difficoltà legate a criteri e procedure adottati per l’assegnazione delle posizioni di responsabilità. La protesta rappresenta l’ultima in una serie di contestazioni che coinvolgono i dirigenti di questa area, ormai al centro di tensioni con le autorità di via Arenula.

Mi occupo ancora una volta dei Direttori del Ministero della Giustizia, ormai sotto assedio di via Arenula. Sono circa 1600 dipendenti, assunti per concorso, laureati e muniti di elementi di specializzazione che svolgono un ruolo fondamentale per il sistema Giustizia. Essi, infatti, dirigono il personale amministrativo degli uffici giudiziari e svolgono funzioni del “direttore” attività di “elevato contenuto specialistico”, tra le quali rientrano le funzioni vicarie del dirigente, l’attività ispettiva, l’appartenenza ad organi collegiali, la rappresentanza e la cura degli interessi dell’Amministrazione, la direzione di uffici e di personale....🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutti i guai dei direttori della Giustizia: 1600 in protesta per inquadramento e selezione Notizie correlate Agenzie regionali: avviate le procedure per la selezione dei nuovi direttoriBARILECCE - La giunta regionale della Puglia ha avviato le procedure amministrative per il rinnovo dei direttori generali delle Agenzie regionali, da... Nominati i nuovi direttori dei 4 musei dell'area metropolitana per cui era aperta la selezioneL'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore: 14 i posti da assegnare, 4 nell'area metropolitana la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Il caso Almasri, il referendum, le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: tutti i guai di Nordio; Guai piangersi addosso . Incontro tutti i negozianti per reagire alle difficoltà; In vendita mezzi elettrici privi delle certificazioni di sicurezza, esercenti nei guai; Frank Baker, volatili presaghi di guai: da qui il film di Hitchcock. Il caso Almasri, il referendum, le dimissioni di Delmastro e Bartolozzi: tutti i guai di NordioQuello sulla grazia a Nicole Minetti è solo l’ultimo desgli scivoloni che hanno investito il ministro della Giustizia ... repubblica.it Antonella contro Alessandra: "Hai attaccato tutti" #GFVIP x.com Siccome tutti si ricordano molto meglio le squadre vincitrici, noi abbiamo voluto dare spazio anche a chi in finale ci è arrivato, ma non ha vinto! @justeat_it #uefachampionsleague #juventus #milan #adv - facebook.com facebook